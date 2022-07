Si è spenta a 85 anni Ginetta Ramonda

Un’altra sorella che se ne va. Si è spenta ieri, mercoledì 27 luglio, Ginetta Ramonda, 85 anni, fondatrice della catena di abbigliamento “Sorelle Ramonda”, assieme alla sorella Maria, scomparsa due anni fa, e il fratello Giuseppe.

A dare l’estremo saluto a Ginetta anche il Sorelle Ramonda Montecchio Volley, militante in A2 femminile. «Ci stringiamo alla famiglia Ramonda per la scomparsa di Ginetta – si legge nella nota del club -, che con la sorella Maria e il fratello Giuseppe è stata tra i fondatori di quel grande marchio che portiamo orgogliosamente nel nostro nome e sulla nostra maglia. Una storia esemplare, quella della sua famiglia, fatta di sacrifici, coraggio, talento, intuito e grandi capacità imprenditoriali. Valori che insegniamo ogni giorno, in campo, alle nostre ragazze, senza i quali nessun obiettivo è possibile».