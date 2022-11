33enne si barrica in un bar, intervengono pompieri e carabinieri

Due ore decisamente movimentate. Nella serata di ieri, sabato 26 novembre, un 33enne in evidente stato di alterazione si è rinchiuso all’interno del Central bar, in piazza del Popolo a Villaverla.

Da quanto è stato possibile ricostruire, intorno alle 19:30 l’uomo, residente nel paese. in seguito a una discussione, avrebbe dapprima gettato alcune bottiglie nelle vicinanze di un passo carraio all’altezza del Central bar, con i cocci che hanno raggiunto la strada provinciale, spaventando gli automobilisti in transito. In seguito l’uomo si è barricato all’interno del bagno del locale, non manifestando comunque intenti di suicidio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri, una di Dueville e una del nucleo operativo radiomobile. Dopo circa un’ora e mezza di trattativa, è giunto sul luogo un amico, che l’ha convinto a uscire. L’uomo è stato ricoverato in psichiatria all’ospedale di Santorso.