Si apre un buco nel tetto, operaio cade da sette metri: ricoverato in ospedale

Un operaio, per cause in corso di accertamento, è caduto da un altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone della ditta ItalOhm srl, specializzata nella costruzione di resistori industriali per avviamento e frenatura motori. L'infortunio sul lavoro è avvenuto verso le 15:30 del pomeriggio di lunedì 6 febbraio in via della Meccanica, in zona industriale a Vicenza. Secondo una prima ricostruzione l'operaio stava lavorando sul tetto di eternit quando si è aperto un buco nella copertura e l'uomo è caduto di sotto.

L'allarme è scattato immediatamente e in via della Meccanica sono arrivati i sanitari del Suem 118 con un'ambulanza e hanno stabilizzato l'infortunato, ricoverato in codice giallo all'ospedale di Vicenza con politraumatismi. Sul posto sono poi giunte anche le forze dell'ordine e lo Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre ai vigili del fuoco di Vicenza per la messa in sicurezza del sito.