Si affaccia alla finestra con la carabina e la punta in basso, denunciato

Usa una carabina per spaventare i gatti, ma viene denunciato. La storia risale allo scorso fine mese, quando una pattuglia dei carabinieri impegnata nell’esecuzione di un servizio di controllo del territorio è stata informata dal proprio comandante di stazione che un cittadino aveva chiamato allarmato in caserma, segnalando la presenza di un uomo che, affacciato alla finestra di un’abitazione posta al secondo piano, imbracciava un fucile e lo puntava verso il basso.

Prima di recarsi all’indirizzo fornito dal richiedente, sono stati effettuati accertamenti, per capire se in quella zona vi fosse una persona in possesso di armi denunciate. Una volta ottenuto il riscontro negativo, il comandante si è unito ai propri collaboratori, informando l’operatore della centrale operativa del comando compagnia di Bassano del Grappa dell’operazione in corso che, valutata la situazione, ha inviato a sostegno, un equipaggio della sezione radiomobile.

Giunti sul posto e indossati i previsti dispositivi di protezione, è stata effettuata una veloce ispezione dell’edificio dove al secondo piano, si è stata spiegata la presenza della polizia a un cittadino italiano. Lo stesso, dapprima stupito dalle domande formulate dagli agenti, ha invitato a seguirlo nella camera da letto dove, da sotto un comò, ha estratto un fodero in tessuto per arma lunga consegnandolo spontaneamente. All’interno, c’era una carabina ad aria compressa completa di ottica di precisione, della quale l’uomo ha esibito la dichiarazione di vendita della stessa, che è stata presa in consegna e sottoposta a sequestro.

Alle contestazioni mosse, ha risposto di non aver commesso alcun reato in quanto si era solamente affacciato alla finestra ed aveva puntato l’arma verso i gatti, al solo scopo di spaventarli. Nel corso delle domande, è emerso anche del risentimento nei confronti di un suo vicino, per pregresse futili vicissitudini.

I militari hanno dunque spiegato al proprietario del fucile che tali comportamenti, sono potenzialmente molto pericolosi e, che generano forte preoccupazione nella popolazione. Pertanto, l’uomo è stato deferito alla procura della repubblica di Vicenza per il reato di procurato allarme.