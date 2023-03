Blitz nei locali all’ex chiesa di San Silvestro da parte della polizia locale, chiusi gli accessi

Il Comune di Vicenza rende noto che nei giorni scorsi, le pattuglie antidegrado della polizia locale in collaborazione con il nucleo Nos sono intervenute nell'area dell'ex chiesa di San Silvestro dove alcuni residenti avevano segnalato un viavai di persone in orario serale e notturno. Dopo un primo sopralluogo in zona, gli agenti hanno contattato la Diocesi di Vicenza e l'Agenzia del Demanio di Vicenza con i quali hanno eseguito un secondo intervento per mettere in sicurezza l'area.



Giunti sul posto, gli agenti, nonostante in quel momento non fosse presente nessuno, hanno riscontrato l’effettivo utilizzo della struttura come dimora di sbandati. Hanno trovato, infatti, coperte e cartoni, utilizzati come giacigli di fortuna, e tracce dell'accensione di un fuoco. Sparse nella stanza, inoltre, c'erano candele consumate e materiale riconducibile all'utilizzo di sostanze stupefacenti mentre all'esterno sacchi di coperte e materiale da bivacco.



I gestori dell’immobile hanno sigillato porte e finestre mentre Aim Ambiente ha recuperato i sacchi di rifiuti abbandonati all'esterno.