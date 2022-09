Sfreccia a 117 all’ora in centro, maxi sanzione a un 25enne

Gli agenti della Polizia Locale Dei Castelli, di Montecchio Maggiore e Brendola, durante un posto di blocco hanno fermato questa mattina intorno alle 7:30 un giovane, A.N.A del 1997, residente in Val Liona, che percorreva con direzione Brendola centro a bordo di una potente Bmw il centro abitato di Vo' di Brendola, via Colombo, zona dove vige il limite di 50 km/h, ad una velocità pari a 117 km/h. Nell’ultimo periodo sono state numerose le segnalazioni dei residenti al Comune ed alla Polizia Locale in merito al transito di auto a forte velocità.

Il conducente è stato sanzionato per il superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h per una somma pari ad euro 845,00. La violazione del Codice della Strada ha comportato anche il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione, a cura della Prefettura di Vicenza, per un periodo da 6 a 12 mesi.

Da inizio anno sono una sessantina i verbali elevati per superamento dei limiti della velocità e per velocità non commisurata alla situazione ambientale, dato in netto aumento rispetto agli anni precedenti.