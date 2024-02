Sfreccia a 100 km/h in centro abitato, automobilista beccato dal telelaser

Nei guai un vicentino che ha attraversato un centro abitato dell'Asolano al doppio della velocità consentita. L'uomo è stato fermato dopo che gli agenti della polizia locale hanno rilevato la velocità con l’ausilio del telelaser. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, lungo la Strada Provinciale che attraversa il centro abitato di Fonte Alto. Nell'occasione sono stati riscontrati ben quattro casi di eccesso di velocità. Per tre di questi, sono state elevate altrettante sanzioni da 173 euro, con ritiro di tre punti dalla patente. Nel quarto caso, la strumentazione ha rilevato un’autovettura Citroen che alle tre del pomeriggio stava sfrecciando in pieno centro abitato a 98 km/h, con un limite di velocità di 50 km/h. Al conducente, M.G., 40enne di Rossano Veneto, è stata comminata una sanzione amministrativa di 543 euro ed è stata ritirata la patente, per la sospensione da uno a tre mesi.