In giro per il centro con uno sfollagente, denunciato 34enne

I carabinieri della stazione di Schio hanno denunciato un 34enne straniero domiciliato nello scledense per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari, impegnati nel pomeriggio di lunedì in un servizio di pattuglia nel centro cittadino, hanno fermato in viale Milano l'uomo, il cui atteggiamento aveva destato sospetti. Nel corso del controllo, il soggetto è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di uno sfollagente retrattile della lunghezza di 45 centimetri. Non fornendo alcuna plausibile giustificazione, lo straniero è stato condotto dai carabinieri presso gli uffici del comando di via Maraschin e denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, con il sequestro dell’arma rinvenuta.