Scappa di casa a 13 anni, ritrovata dopo giorni: "Ho fatto sesso con tre adulti

Scappata di casa e abusata sessualmente a soli 13 anni. È la storia da brividi che riporta BresciaToday, che riguarda una ragazzina vicentina, che frequenta le scuole medie: si sarebbe allontanata volontariamente di casa e sarebbe stata ritrovata solo qualche giorno in provincia di Brescia. Ai genitori avrebbe poi raccontato di aver consumato rapporti sessuali con "due o tre adulti": le sue dichiarazioni sarebbero state poi confermate dagli accertamenti all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, fin da subito informati dai familiari della scomparsa della piccola. A dare l'allarme i genitori, che non l'hanno più vista rientrare senza nemmeno riuscire a contattarla. Le indagini dei militari hanno fatto centro in pochi giorni, con un "alert" di ricerca esteso a diverse regioni e province in tutto il Nord Italia.

La ragazzina come detto è stata rintracciata in provincia di Brescia. Poi il ritorno a casa, e il racconto degli abusi: anche se consenziente, ricordiamo, il sesso con una minore di 14 anni per la legge italiana è sempre reato. I genitori hanno sporto denuncia, le indagini hanno preso un'altra strada: si cercano ora gli adulti che avrebbero approfittato della 13enne. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Brescia, con la Procura dei minori.