Sessantenne in stato confusionale, intervengono i carabinieri

Nella tarda serata di sabato 9 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Arzignano sono intervenuti presso una abitazione del centro della città della Valchiampo, in seguito alla segnalazione sul 112 da parte di un privato cittadino, secondo cui una 60enne del posto avrebbe palesato problematiche di salute.

Giunti sul posto militari, non riuscendo ad aprire la porta di ingresso, hanno raggiunto il balcone dell’abitazione con il supporto dei Vigili del Fuoco. Riusciti così ad entrare in casa, hanno trovato la donna in stato confusionale tanto da dover richiedere l’intervento del personale sanitario per il successivo trasporto presso il pronto soccorso, dove è stata ricoverata per accertamenti.