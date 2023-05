Serre di marijuana in due abitazioni, denunciato 36enne

I militari del gruppo di Vicenza, dopo aver individuato sul terrazzo di un’abitazione di un condominio del capoluogo berico, una coltivazione di piantine di marijuana, hanno dapprima proceduto alla perquisizione dell'appartamento, per poi estendere le operazioni di ricerca anche in un’altra abitazione, di proprietà dello stesso soggetto, a Montecchio Maggiore.

Nel complesso le fiamme gialle, oltre alla sostanza stupefacente per circa 100 grammi complessivi, hanno trovato diverso materiale per la produzione e per il confezionamento delle dosi, due serre da interno, quattro fari alogeni, un ventilatore di areazione, un sistema di irrigazione e 11 piantine di marijuana. Al termine delle attività, il detentore, un 36enne, è stato denunciato. A suo carico c'era già un “provvedimento di allontanamento dal Comune di Vicenza” per tre anni emesso dal questore del capoluogo berico.