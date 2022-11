Piccola serra di marijuana in camera da letto, 21enne finisce ai domiciliari

I militari della sezione radiomobile di Bassano del Grappa, nella serata del 21 novembre, hanno tratto in arresto un giovane 21enne bassanese per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana e di hashish. L’attività di indagine era scaturita in seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa da diversi cittadini che indicavano l’area verde nei pressi del “Col di Dante” nel comune di Romano d’Ezzelino, luogo solitamente frequentato da giovani dediti al consumo e allo spaccio.

I militari, perlustrando l’area segnalata, hanno identificato un 21enne bassanese ed un coetaneo di Romano d’Ezzelino, i quali, fin dalle prime fasi del controllo, hanno mostrato una forte agitazione, tale da indurre gli operanti ad approfondire l'attività di polizia. Le perquisizioni personali e del veicolo, hanno però dato esito negativo. Ritenendo fondata la possibilità che il giovane bassanese potesse detenere presso la propria abitazione dette sostanze illecite, i carabinieri si sono recati presso il proprio appartamento trovando sei vasetti in vetro contenenti varie infiorescenze di marijuana in diverse fasi di essiccazione, una scatola in plastica contenente un piccolo pezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione.

Inoltre, all’interno della camera da letto, c'era una sorta di serra, costituita da un telo, un sistema di ventilazione ed un impianto di illuminazione perfettamente funzionante, all’interno della quale erano presenti due piante di marijuana interrate, in piena fioritura, oltre a vario materiale atto alla coltivazione e produzione quali terriccio e fertilizzanti. Il giovane è stato quindi dichiarato in stato di arresto per il possesso e per la coltivazione della sostanza stupefacente e su disposizione del pm di turno, trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza, in attesa dell’udienza di convalida.