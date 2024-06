Serra di marijuana in casa, in manette un trentenne

A Schio, i carabinieri hanno arrestato un trentenne scledense, per l’ipotesi di reato di coltivazione e detenzione di stupefacenti, poiché, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa tre etti di marijuana, mezzo panetto per complessivi 57 grammi di hashish e un bilancino di precisione digitale. Inoltre, all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una piccola serra attrezzata con impianto di aerazione e riscaldamento.