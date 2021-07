Serie di furti in provincia, cinque colpi in 24 ore

Da Camisano a Altavilla, passando per Brendola e Barbarano. Sono ben 5 i colpi compiuti dai ladri nel giro di 24 ore nel Vicentino. E secondo i carabinieri i furti potrebbero essere stati effettuati dalla stessa banda che si è divisa il territorio. Sui casi i militari stanno svolgendo indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Il primo dei furti, 4 in abitazione e uno in un aquapark, è avvenuto verso l'una delle notte tra martedì e mercoledì a Camisano Vicentino. Degli sconosciuti, dopo aver rotto i serramenti di un'abitazioni, sono entrati all'interno e hanno rovistato tutte le stanze a parte quella dove i proprietari dorminavano. Alla fine gli inquilini si sono svegliati al mattino con l'amara sorpresa e con 1.600 euro in contanti in meno, trafugati dai ladri. La stessa notte, poco dopo questo colpo, qualcuno è entrato in una villetta di Altavilla Vicentina spaccando una porta finestra, sempre mentre i proprietari dormivano. Una volta all'interno i ladri hanno messo sottosopra il piano terra, rubando 2.500 euro in contanti, dei monili, carte di credito e documenti.

Risale invece alle 11 del mattino, sempre del 7, il colpo effettuato a Barbarano Vicentino. I ladri hanno scavalcato il cancello di una villetta e, dopo aver spaccato una finestra, sono entrati mettendo tutto a soqquadro e rubando monilio in oro per un valore ancora da quantificare. Il rumore ha attirato l'attenzione di un vicino che ha dato subito l'allarme ai carabinieri. Ma i criminali erano già fuggiti.

Infine, gli altri due furti sono avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì. Verso le 2 di notte, a Brendola, due pensionati stavano dormendo nella loro abitazione con le finestre aperte a causa della calura. La coppia è stata svegliata dai dei rumori, ma dei ladri nessuna traccia: erano già fuggiti portando con loro un bottino da 3.600 euro in contanti e 5 mila euro in preziosi. L'ultimo colpo la banda l'ha poi messo a segno verso le 5:30 del mattino di giovedì all'acquapark di via Cavour sempre ad Altavilla Vicentina. I gestori, all'apertura, hanno constatato infatti la mancanza di due costosi robottini per la pulizia della piscina.