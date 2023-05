Sigarette elettroniche alla cannabis, primo sequestro nel Vicentino

Per la prima volta nella provincia berica, sono state sequestrate 15 sigarette elettroniche con thc, del valore di circa 2.000 euro, somiglianti in tutto e per tutto ai normali dispositivi oggi in commercio ma contenenti il principio attivo della cannabis e quindi vietate nel nostro Paese.

L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi quando i finanzieri berici hanno arrestato un giovane cittadino italiano incensurato, residente a Altavilla Vicentina, trovato in possesso di oltre un chilo di hashish occultato a bordo della propria autovettura, nei pressi del parcheggio di un ristorante dello stesso centro cittadino. Alla vista dei militari l'uomo ha tentato di allontanarsi dalla vettura e darsi alla fuga a piedi, ma è stato immediatamente fermato e sottoposto a controllo.

Nel corso della perquisizione a casa del ragazzo, con l'ausilio dell'unità cinofila, le fiamme gialle hanno trovato, oltre alle sigarette elettroniniche, un ulteriore chilogrammo di marijuana, del materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi e 2 telefoni cellulari.