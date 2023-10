Sequestrato il cronotachigrafo di un camion per sospetta alterazione, un anno dopo la risposta della casa svedese: era taroccato

Gli operatori della polstrada di Vicenza, in data 1 dicembre, dopo il controllo di un mezzo pesante, ne sequestravano il cronotachigrafo per una sospetta alterazione. Lo strumento è utile per accertare che i conducenti dei mezzi pesanti rispettino le normative in ordine alla velocità da tenere su strada e ai riposi da effettuare. E’ pertanto fondamentale per la sicurezza dei lavoratori e per la totalità dei viaggiatori in generale.

Nel caso specifico, il “fiuto” degli operatori li aveva insospettiti sulla funzionalità del tachigrafo e ciò li aveva portati al sequestro del macchinario per procedere ad analisi più attente e al ritiro provvisorio della patente del conducente.

Dopo aver interpellato aziende italiane che non erano state in grado di accertare malfunzionamenti, la risposta è finalmente arrivata in questi giorni direttamente dalla Svezia, luogo ove ha sede la casa produttrice di tali macchinari. La relazione tecnica ha affermato testualmente che “il tachigrafo è stato manipolato” e che “la manipolazione è di tipo avanzato con la modifica del software”. La polizia sta pertanto cercando di capire l’origine di tali alterazioni.