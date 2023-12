Macchinari senza protezioni di sicurezza, sigilli a una cartiera

I finanzieri di Vicenza hanno sequestrato 14 macchinari in uso a una società attiva nel comune di Valbrenta specializzata nella fabbricazione di prodotti in carta e cartone, per un valore che si aggira ai 2.800.000 euro e denunciato alla procura della Repubblica di Vicenza il legale rappresentante della stessa per le numerose violazione in materia di sicurezza sul lavoro.

L’operazione di servizio, portata a termine grazie alla sinergia tra le fiamme gialle del gruppo di Bassano del Grappa e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, è scaturita a seguito della violazione, perpetrata dalla società vicentina, al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito di precedenti controlli che hanno fatto emergere la presenza di gravi carenze in materia di salute e sicurezza relative ai macchinari in uso alla società. La condotta del legale rappresentante della società, consistita nella sistematica violazione dei divieti e delle prescrizioni disposte, ha inoltre posto in serio pericolo l’incolumità dei dipendenti.

Le fiamme gialle hanno sequestrato i 14 macchinari trovati sprovvisti di dispositivi di sicurezza, che sono risultati rimossi o completamente assenti poiché mai predisposti. Numerose sono state le carenze rilevate dal personale intervenuto presso il laboratorio produttivo; in particolare, sui macchinari presenti non erano stati installati degli efficienti impianti di aspirazione localizzata per le polveri di carta e non erano state adottate misure tecniche per il contenimento del rumore generato dagli stessi.

Inoltre, è stato riscontrato l’assenza di addestramento dei dipendenti all’uso dei macchinari e della movimentazione manuale dei carichi, la presenza di parti dell’impianto elettrico non protetto, la parziale mancanza di segnaletica di sicurezza, uscite di sicurezza ostruite, la mancata informazione e formazione sui rischi fisici (vibrazioni, rumore) e altri generici nonché mezzi di estinzione e incendi non accessibili.