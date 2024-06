Senza mascherina alla commemorazione: vittoria in tribunale per l'ex sindaco No vax

Aveva partecipato a Bassano del Grappa ad una commemorazione delle vittime dell'Olocausto che si era tenuta il 27 gennaio del 2021, in occasione della Giornata della Memoria. Vestito come un deportato nei lager nazisti, tuta a righe orizzontali bianche e nere riportante al petto il numero "7878" e con un caschetto da cantiere di colore giallo con inserite una decina di siringhe, aveva anche esibito cartelli di protesta che evocavano la strumentale somiglianza fra chi non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale ai tempi della pandemia con le vittime delle leggi razziali del 1938.

Per quei fatti Loris Mazzorato, 59enne ex sindaco di Resana, aveva ricevuto un Daspo urbano ed era stato sanzionato. Ma il provvedimento che gli vietava di mettere piede nella località vicentina per tre anni era stato annullato dal Tar. Come riporta Trevisotoday, nei giorni scorsi l'esponente della variegata galassia "no vax" ha ottenuto un'altra vittoria legale: il giudice di pace di Bassano ha infatti accolto il ricorso di Mazzorato, presentato in sede civile, contro la sanzione che gli era stata inflitta perché non avrebbe indossato la mascherina.

Elisabetta Bastia non ha depositato le motivazioni delle sentenza civile dalle quali si evince che gli agenti che avevano accertato la violazione non lo avevano fatto immediatamente in quanto «privi del bollario e per ragioni di ordine e sicurezza pubblica». Ne consegue che le dichiarazioni difensive dell'ex sindaco di Resana non vennero neppure raccolte. Il verbale infatti venne redatto soltanto il giorno dopo e notificato il 25 febbraio dello stesso anno. «Il ricorrente era in loco - scrive la giudice - e pertanto gli agenti ben potevano contestare immediatamente la violazione essendo possibile farlo. Pertanto la mancata contestazione immediata non è giustitificata e costituisce motivo di nullità del verbale».

Mazzorato, che si era affidato agli avvocati Pierfrancesco Zen e Alessandra Celeghin, nel ricorso aveva inoltre documentato che stava partecipando ad una commemorazione ed era intervenuto con una sua riflessione che aveva esposto al pubblico presente. «Appare ragionevole - si legge ancora nelle motivazioni - che si sia abbassato la mascherina per poter fare in modo che la gente comprendesse le sue parole. Ne deriva altresì che difficilmente,essendosi staccato dal pubblico per intervenire, fosse a meno di un metro dagli altri partecipanti».