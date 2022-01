Fermata senza green pass: "Il Covid non esiste, non servono mascherine nè vaccini"

Lo scorso sabato 15 gennaio, a seguito di un controllo notturno degli agenti del Commissariato di Polizia di Bassano una 57enne di Marostica è stata denunciata per falsa attestazione.

La donna, seduta al tavolo di un bar di Bassano del Grappa, ha dichiarato agli operatori che stavano effettuando i previsti controlli disposti dal Questore di Vicenza di essere priva di qualsiasi attestazione relativa all’avvenuta vaccinazione anti Covid, che non credeva assolutamente all’esistenza della pandemia e che per tale motivo considerava inutile l’uso del dispositivo di protezione delle vie aeree. I poliziotti le hanno quindi chiesto un documento di identità ma la stessa ha dichiarato di esserne priva e quindi forniva le generalità complete.

Al termine del controllo degli altri avventori del locale, dopo circa 15 minuti, il personale del Commissariato si è avvicinato nuovamente alla donna e ha richiesto le generalità, ma questa volta, dimostrando una palese insicurezza, la donna ha fornito dati anagrafici diversi rispetto a quelli dati in precedenza, dimostrandosi confusa sul proprio nome.

Accompagnata negli Uffici del Commissariato, dopo l’ennesimo invito, la donna ha estratto dal portafoglio i documenti di identità dai quali si poteva finalmente risalire all'effettiva identità.

Qualche giorno dopo, la stessa è stata controllata in zona centrale di Bassano dalla medesima pattuglia di Polizia ed in quella occasione, pur fornendo le esatte generalità, è stata nuovamente sanzionata amministrativamente perché priva della mascherina per la protezione delle vie respiratorie.