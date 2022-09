"Il sentiero della morte", il pericoloso passatempo dei ragazzini

È un "gioco" pericoloso di moda tra i ragazzini di Rosà. Consiste nel percorrere, per qualche centinaio di metri da via Bertorelle fino in Statale, un muretto che costeggia un corso d'acqua profondo circa due metri. In paese lo chiamano "Il sentiero della morte" perché il rischio di cadere di sotto è molto serio e il flusso della rosta molto forte.

A denunciare l'insano passatempo, il circolo "Noi Rosà" che, assieme ai gestori del vicino bar "Dal Don" stanno monitorando i giovanissimi che provano il "sentiero della morte".

"Sono ragazzi e ragazze dai 13 anni in su che attraversano la roggia che affianca il campo da calcetto e pallavolo ed è protetta da una recinzione - comunica il circolo con un post su Facebook - si filmano mentre attraversano la roggia camminando su un muretto stretto e poco sicuro al di là della recinzione, a volte anche in coppia, un piccolo sbaglio e si cade nella roggia che è profonda e con parecchia acqua. Sono stati visti mentre si filmavano più di una volta, Richiamati con la paura che facendoli distrarre succeda il peggio. È stato comunicato alle autorità competenti, ma chiediamo a tutti di prestare attenzione e soprattutto capire se possono essere i propri figli. Noi ci impegneremo ad intercettarli e bloccare ogni iniziativa stupida".

a Rosà