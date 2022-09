Cinque ragazzi e un accompagnatore in difficoltà, salvati dal Soccorso alpino

Un pronto intervento dei soccorsi rimette la comitiva sulla giusta strada. Alle 14.20 di oggi, lunedì 5 settembre, il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato, su richiesta dei carabinieri, per aiutare sei escursionisti, cinque ragazzi e il loro accompagnatore 60enne di Campo San Martino, nel Padovano, che si trovavano in difficoltà sulla Strada degli alpini.

Partiti per un giro da Tonezza, i sei erano scesi in Val di Rio Freddo, scegliendo di risalire da un altro percorso. Salendo dal sentiero che porta al Monte Cimone, erano usciti dal bosco cercando di tagliare e si erano persi nel bosco. Non avendo inoltre pianificato bene il giro e non avendo portato con loro acqua e cibo, si erano bloccati affaticati, in particolare l'accompagnatore.

Risaliti alle coordinate del punto, sei soccorritori li hanno raggiunti e hanno provveduto a imbarellare l'adulto, per trasportarlo una mezz'ora fino alla strada, dove è arrivato un pulmino a prendere l'intero gruppo.