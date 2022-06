Sede della Cgil imbrattata nella notte, appare la "W" dei complottisti: indagini della Digos

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 giugno 2022 ignoti hanno imbrattato gli ingressi della Cgil di Vicenza in via Vaccari e la sede del CAAF Cgil con una "W" cerchiata e la scritta "Sindacati Nazisti".

«Questa notte - afferma a caldo il segretario generale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni - la nostra sede provinciale è stata oggetto di attacco, con scritte sulla porta d'ingresso. Ma non passeranno!». «Le riteniamo intimidazioni inaccettabili e antidemocratiche - prosegue Zanni - e non fermeranno certo la nostra attività, la nostra azione e lotta per la giustizia sociale, la pace, e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori».

Il sindacato ha già sporto denuncia e sull'episodio sta indagando la Digos di Vicenza. Le indagini sono puntate sui gruppi No Vax

La “W” rossa, inscritta dentro a un cerchio sempre rosso, con le due V che si sfiorano e hanno le punte che escono dal cerchio, è infatti il simbolo dei sedicenti “guerrieri”. Si tratta di gruppi con teorie complottiste e cospirazioniste che fanno parte della galassia QAnon, quella che immagina il mondo governato da pedosatanisti bevitori di adrenocromo estratto dai bambini. Più precisamente, due anni fa in Italia i q-anoniani avevano raggiunto i 3 milioni di utenti ma poi hanno avuto delle ramificazioni: prima i No Vax e poi appunto i “ViVi” che oggi vanno per la maggiore. La lettera W è presa dal film “V per vendetta” e significherebbe “ri-vendicazione” dei diritti. La sede dei “ViVi” sarebbe Telegram e il servizio di messaggistica è appunto il luogo dove avviene il reclutamento.