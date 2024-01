A scuola in bici percorrendo la tangenziale, fermati dalla polizia

Ieri, verso le ore f14.00, la presenza di 3 persone in bicicletta in tangenziale aveva destato la preoccupazione di numerosi automobilisti in transito, i quali avevano subito segnalato la situazione alla Sala Operativa della Questura.

Sul posto sono immediatamente accorse le Volanti della Questura ed un equipaggio della Polizia Stradale di Vicenza, al fine di evitare incidenti, anche con serie conseguenze.

Ma gli Agenti si sono trovati davanti 3 richiedenti asilo (2 del Mali ed 1 della Costa d’Avorio) che sono apparsi estremamente meravigliati dell’intervento delle forze dell’ordine.

Gli stranieri, tutti maggiorenni ed in possesso di permesso di soggiorno temporaneo, hanno riferito che dovendo recarsi da Vicenza Ovest(dove ha sede la cooperativa che li ospita) fino a Vicenza Est (dove ha sede la scuola presso cui dovevano frequentare le lezioni di lingua italiana e formazione professionale). Non conoscendo bene la strada, avevano seguito il percorso suggerito dall’applicazione del telefonino. Non si erano però avveduti che l’impostazione del percorso suggerito era quella per le automobili, non quella per le biciclette.

Gli Agenti hanno pertanto immediatamente contattato il responsabile della cooperativa che è arrivato sul posto con un furgoncino a bordo del quale sono stati caricate le bicilette. Con lo stesso mezzo, i richiedenti asilo sono stati accompagnati fino alla scuola.

Purtroppo, nei loro confronti sono scattate le sanzioni amministrative previste per la violazione al Codice delle Strada.