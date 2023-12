Scout 15enne si infortuna saltando da un sasso, recuperato dal Soccorso alpino

Attorno alle 11 di giovedì la centrale del 118 ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino di Asiago, per l'eventuale supporto all'ambulanza diretta a Malga Valleranetta, Campolongo sul Brenta, dove si era fatto male un ragazzo, poiché non si sapeva se la strada di accesso fosse o meno ghiacciata. Una squadra in jeep è quindi partita assieme al mezzo dell'ospedale, che è riuscito alla fine ad arrivare a pochi metri dall'infortunato. Il 15enne di Selvazzano Dentro, che si trovava con il proprio gruppo scout, saltando da un sasso aveva riportato la sospetta frattura di tibia e perone. Prestate le prime cure, il ragazzo è stato imbarellato e trasportato all'ambulanza, partita in direzione di Asiago.