Nuova scossa di terremoto, questa volta in Veneto: a 50 chilometri da Vicenza

Dopo la scossa avvertita alle 12:20 anche nel Vicentino e che ha colpito in modo grave la Croazia, la terra trema ancora. Questa volta un nuovo sisma, che non sarebbe legato al primo, ha avuto come epicentro alle 14:02 l'area tra Salizzole, Isola della Scala e Bovolone. La scossa di terremoto è stata di moderata entità.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto una magnitudo richter 3.4, con ipocentro a circa 11 km di profondità. Percepita chiaramente anche a Verona, è arrivata ad estendersi anche su Mantova, nella zona del lago di Garda e in Emilia tra modenese e ferrarese. Tremori anche a Legnago, Casaleone, Bussolengo, San Bonifacio e nel Vicentino ai confini con la provincia di Verona. Non ci sarebbero danni a cose o persone.