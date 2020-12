La terra trema, forte scossa di terremoto in Croazia: sentita anche nel Vicentino

Forte scossa di terremoto in Croazia, sentita in quasi tutto il Nord-Est italiano. Anche a Vicenza, verso le 12:20 la terra ha tremato e in molti hanno avvertito chiaramente il tremolio delle case. Numerose le chiamate alla centrale dei pompieri che rende noto: "Nessun danno registrato in tutta la provincia".

Il terremoto di magnitudo 6,4 ha avuto come epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. Colpita Petrinja in Croazia, dove sono caduti numerosi edifici e si teme ci siano state anche delle vittime. La regione era già stata interessata da un sisma ieri. La scossa è stata avvertita in molte regione italiane, dall'Alto Adige al Friuli, dal Veneto fino all'Abruzzo e a Napoli. Paesi interessati: Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Ungheria, Italia, Montenegro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Serbia e Austria