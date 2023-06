Esplosione in un cantiere, 30enne muore in ospedale per le ferite riportate

AGGIORNAMENTO ORE 21:30

Non ce l'ha fatta Riccardo Baù, il giovane 30enne di Stoccareddo di Gallio travolto dalla terribile esplosione di questa mattina mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione nella casa di sua proprietà. I medici al San Bortolo hanno fatto il possibile per salvarlo ma le ferite riportate dallo scoppio di quello che, secondo la perizia, sembra essere un siluro Bangalore che era stato inserito nel muro come rinforzo senza sapere che si trattava di un ordigno bellico.

Una tragica fatalità che ha gettato nello sconforto tutta la comunità della piccola frazione e tutto l'Altopiano di Asiago.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Sarebbe il proprietario della casa e non un operaio, come si pensava in un primo momento, la vittima dell'esplosione avvenuta questa mattina in via Col Fuste a Stoccareddo di Gallio durante i lavori per la posa del cappotto di un'abitazione.

L'uomo, di circa 30 anni (RB le iniziali) era intento ad aiutare gli operai per la posa del cappotto e, secondo quanto ricostruito, ha tagliato con una moletta un tubo, che fuoriusciva dal muro quando è avvenuta l'esplosione che ha causato il crollo di parte del muro, investendolo in pieno.

Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem e dai vigili del fuoco, stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in elisoccorso in ospedale. I vigili del fuoco che in un primo momento furono stati chiamati per l'esplosione dovuta a una probabile fuga di gas, hanno iniziato i primi sopralluoghi. Dopo le prove di tenuta da parte dell'ente gestore del gas e ulteriori verifiche è stato individuato un altro tubo similare, che dopo alcuni controlli effettuati insieme ai carabinieri e lo Spisal, si ipotizza che si tratti non di un tubo, ma di un siluro Bangalore.

Un potente ordine della prima guerra mondiale. Probabilmente questi tubi sono stati inseriti nei muri come rinforzo senza saper che si trattava di ordigni bellici. Previsto nel pomeriggio un sopralluogo degli artificieri.

ESPLOSIONE IN UN CANTIERE: GRAVISSIMO 30ENNE

Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì in un cantiere a Stoccaredo di Gallio. Per motivi in ??corso di accertamento, ci sarebbe stata un'esplosione mentre l'impresa di costruzioni era intenta a installare il cappotto termico di un'abitazione. Lo scoppio avrebbe travolto un operaio di 25 anni, che sarebbe rimasto sepolto dai detriti.

Sul posto sono intervenuti pompieri, carabinieri, Spisal e il Suem 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Vicenza e ricoverato in rianimazione, dove si trova attualmente in condizioni disperate.