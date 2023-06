Esplosione in un cantiere, operaio travolto dai detriti : è in condizioni disperate

Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì in un cantiere a Stoccaredo di Gallio. Per motivi in corso di accertamento, ci sarebbe stata un’esplosione mentre l’impresa di costruzioni era intenta a installare il cappotto termico di un’abitazione. Lo scoppio avrebbe travolto un operaio di 25 anni, che sarebbe rimasto sepolto dai detriti.

Sul posto sono intervenuti pompieri, carabinieri, Spisal e il Suem 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Vicenza e ricoverato in rianimazione, dove attualmente si trova in condizioni disperate.

Le cause dello scoppio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

(Articolo in aggiornamento)