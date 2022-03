Scoppia una caldaia alla Cereal Docks, colonna di fumo visibile a distanza di chilometri

Dalle 9:15 di venerdì i vigili del fuoco stanno operando in Via Venezia a Camisano Vicentino all’interno dell’azienda Cereal Docks per lo scoppio di una caldaia di produzione di energia elettrica e vapore e successivo incendio: nessuna persona è rimasta ferita.

Un’alta colonna di fumo è stata visibile a distanza di chilometri. I pompieri intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia e il caposervizio, hanno spento con la schiuma l’incendio alimentato dall’olio presente all’interno della caldaia.

Sono ora in corso le operazioni di monitoraggio e di raffreddamento della struttura per mettere del tutto in sicurezza l'impianto industriale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a tardo pomeriggio sera.