Turista nota delle "strane piante" e avverte i carabinieri: era marijuana

Delle "strane piante", rivelatesi marijuana. Nel primo pomeriggio di sabato 3 settembre scorso, una pattuglia dei carabinieri di Canove, durante un normale servizio perlustrativo, è stata avvicinata da un turista il quale segnalava che, mentre passeggiava nei sentieri dell’Altopiano, aveva notato delle "strane piante" in un terreno situato in via Brigata Liguria di Cesuna di Roana.

I militari, appena ricevuta la descrizione delle piante, hanno immediatamente compreso subito che potesse trattasi di canapa. Immediatamente è stato organizzato un servizio di ispezione accurata e assieme agli altri colleghi di rinforzo, accertandosi che effettivamente si trattava di piante di marijuana.

Sono iniziati quindi gli accertamenti approfonditi per individuare la proprietà del terreno, appurando che si trattava di una settantacinquenne del luogo ma, di fatto, il terreno era coltivato dal genero M.P. 46enne, artigiano asiaghese. Subito rintracciato, i militari hanno perquisito la sua abitazione e, nell’occasione, non ha esitato ad ammettere le proprie responsabilità attribuendosi la paternità delle sette piante adulte di marijuana, alcune delle quali coltivate all’interno di una piccola serra. L’uomo ha precisato di farne solo uso personale e spontaneamente ha consegnato ai carabinieri anche dei semi di canapa e altri dodici grammi di erba già essiccata e pronta all’uso.

Ai carabinieri di Canove quindi non è rimasto che sequestrare tutta la droga rinvenuta a casa, piantata sul terreno e in serra, avviare le formalità di rito e denunciarlo alla procura berica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo inoltre è stato segnalato, come assuntore, alla Prefettura di Vicenza per i provvedimenti amministrativi di competenza.