Raffiche di vento, si staccano le lamiere dal tetto della palestra: intervengono i pompieri

Nella serata di giovedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave a Sarego per la messa in sicurezza del tetto della palestra comunale, dopo il distacco di due lamiere dalla copertura per il forte vento.

La squadra dei pompieri accorsi da Lonigo, ha messo in sicurezza la struttura provvedendo a posizionare un telo, che è stato fissato con delle corde, evitando così momentaneamente le infiltrazioni per la pioggia.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate intorno alla mezzanotte.