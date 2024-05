Scooter in acqua, recuperato dai sommozzatori: indagini in corso

Nel pomeriggio di giovedì 2 maggio, intorno alle 17, i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti a Parco Retrone a Vicenza, su richiesta della Polizia locale per recuperare uno scooter segnalato nelle acque del fiume.



Il recupero del veicolo è avvenuto all’altezza del ponte pedonale che collega il parco Retrone alla zona di Gogna.



Il due ruote è stato portato via da un carro attrezzi. Sono in corso delle indagini, da parte della Polizia locale per capire come sia finito in acqua.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate alle 18.30.