Scooter rubato gettato nel torrente, recuperato dai pompieri

I vigili del fuoco con il personale Spelo Alpino Fluviale hanno portato a bordo sponda il motorino. Sul posto la polizia locali per le indagini del caso

Domenica mattina, alle 10:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lungo Gogna a Schio per recuperare dall’omonimo torrente uno scooter abbandonato all’interno, probabilmente rubato.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) si sono calati nel torrente, recuperando il motociclo che è stato portando a bordo sponda dell’argine per essere issato da un mezzo del soccorso stradale.

Sul posto la polizia locale per le indagini del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.