Giorgione - Bassano: scontri pre partita, daspo per nove ultras

Per otto di loro il divieto di assistere a manifestazioni sportive è di ben tre anni. Per uno la misura avrà una validità di cinque anni. Decisiva l'identificazione eseguita dai carabinieri (in otto erano già stati denunciati alla Procura) e dalla Digos della Questura di Treviso attraverso telecamere e analisi dei filmati video