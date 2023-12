Scontri dopo Vicenza-Mantova: arriva il primo Daspo

Al termine dell’incontro di calcio Vicenza – Mantova dell'8 dicembre scorso, nelle fasi di deflusso dei tifosi ospiti dallo stadio menti alla stazione ferroviaria, alcuni tifosi del Mantova, mentre transitavano a bordo di un autobus della municipalizzata Svt nei pressi di un bar di via Arzignano, scortati dalle forze dell'ordine, contingenti delle Forze dell’Ordine, vedendo dei tifosi locali, sono improvvisamente usciti dal bus per scontrarsi con loro.

In quel frangente alcuni mantovani, hanno utilizzato delle sedie poste davanti a un bar per scagliarle contro i tifosi locali, con ciò danneggiando anche la vetrina dello stesso bar. L'intervento delle Forze di Polizia poste in testa ed in coda al gruppo di tifosi mantovani, ha consentito in pochissimi secondi di dividere le due fazioni e ricondurre gli ospiti sugli autobus, per riprendere la marcia verso il casello autostradale ed allontanarsi dal centro cittadino.

Nel frangente, sono state attivate le telecamere in uso agli operatori di polizia. Nelle ore successive al fatto, venivano inoltre acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e del bar coinvolto nell’accaduto. Le stesse sono state poi scrupolosamente analizzate dagli investigatori della Digos che stanno tuttora proseguendo nell’esame del materiale.

Al momento, comunque, almeno un ultras del Mantova che ha preso parte allo scontro in questione è stato identificato con certezza dagli investigatori, pertanto, nei suoi confronti il questore di Vicenza, Dario Sallustio, ha emesso un Daspo (Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni Sportive) per 2 anni con divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi per gli incontri di calcio di tutte le squadre e di tutte le categorie, compresi i tornei internazionali. Le attività di analisi sono ancora in corso ed a breve saranno possibili ulteriori sviluppi, con emissione di ulteriori provvedimenti.