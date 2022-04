Scontri con bastoni e cinture dopo Monza-Vicenza: 9 Daspo

Il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto 9 provvedimenti di Daspo della durata da cinque a tre anni nei confronti di nove persone che, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di serie B Monza - Vicenza del 12 marzo scorso, al termine della gara si sono resi protagonisti di violenti scontri.

In quella circostanza un gruppo di sostenitori locali, alcuni travisati e con in pugno aste, bastoni e cinture, si è diretto verso il parcheggio riservato agli ospiti, in via Tognini, dove i vicentini avevo divelto la rete di recinzione appena si sono accorti dell'arrivo dei supporter monzesi. Lo scontro che ne è seguito è stato molto violento. I due gruppi si sono fronteggiati con lancio di oggetti, oltre che pugni, calci e colpi inferti con oggetti contundenti. L’intervento del dispositivo di ordine pubblico ha separto i due gruppi evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

A seguito di tali fatti gli agenti della Digos e dell’ufficio polizia anticrimine della questura di Monza e della Brianza, in collaborazione con gli omologhi uffici della questura berica, hanno iniziato mirati ed immediati accertamenti finalizzati all'identificazione delle persone coinvolte nelle violenze. Infatti, dalla visione dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza e realizzate anche dal personale del gabinetto polizia scientifica della questura di Monza, le forze dell'ordine sono risalite a 9 persone, rispettivamente 5 monzesi e 4 vicentini, partecipanti agli scontri.

Dagli accertamenti la polizia ha accertato in particolare le posizioni di tre sostenitori monzesi e due sostenitori vicentini in quanto recidivi per essere stati già destinatari di precedenti provvedimenti di Daspo per violenze e reati da stadio commessi in occasione di incontri di calcio. Alla luce delle risultanze acquisite sono stati emessi dal questore 9 provvedimenti, 5 nei confronti dei sostenitori monzesi, 3 della durata di 5 anni e 2 della durata di 2 anni, ed a carico dei 4 tifosi vicentini altrettanti divieti di accesso alle manifestazioni sportive della durata di anni 5 nei confronti di 2 ed anni 3 a carico dei restanti 2. Proseguono gli accertamenti della questura di Monza e della Brianza e della questura di Vicenza al fine di identificare altre persone coinvolte negli scontri del 12 marzo scorso.