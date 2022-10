Sconti su luce e gas, denunciati due truffatori

Truffatori in azione. Nella mattinata di ieri, mercoledì 12 ottobre, nei pressi di via Stadio, a Vicenza, gli agenti della squadra volanti della questura sono intervenuti a seguito della segnalazione di una anziana donna, la quale ha riferito di essere stata poco prima raggirata da due giovani che si erano presentati come dipendenti di una nota azienda di fornitura di energia.

La donna, particolarmente turbata, è riuscita a fornire una descrizione particolarmente dettagliata dei due soggetti. Grazie agli elementi forniti dalla vittima, pochi minuti dopo i due sono stati intercettati dalla polizia nelle vicinanze del luogo dell’intervento.

Stando alle ricostruzioni dei poliziotti, i due individui, dopo aver prospettato alla ignara vittima una forte riduzione sul prezzo della bolletta della luce e del gas, sono riusciti truffaldinamente a ottenere la sua firma per la sottoscrizione di un nuovo contratto con un nuovo fornitore, volontà, quest’ultima, in realtà mai espressa dalla donna ai due procacciatori.

Nel corso delle attività di identificazione dei due soggetti, tali F.M., veneziano di 25 anni e G.R., anch’egli veneziano di 18 anni, gli agenti sono stati raggiunti da un altro condomino dello stabile, il quale ha raccontato loro di essere stato anch’egli vittima del raggiro ad opera dei medesimi soggetti.

Alla luce delle dichiarazioni rese dalle vittime e da quanto riscontrato dagli agenti, entrambi i soggetti sono stati denunciati alla procura della Repubblica per il reato di tentata truffa aggravata in concorso. Ai due procacciatori particolarmente insistenti, infine, è stata elevata la contravvenzione per non aver esposto il cartellino identificativo come richiesto dalla vigente normativa.

«Occorre prestare la massima attenzione e diffidare di chi insistentemente ci offre di sottoscrivere contratti sulla pubblica via prospettando improponibili condizioni vantaggiose – ha tenuto a precisare il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori –. Tali situazioni è opportuno che vengano immediatamente segnalate alla polizia, la quale presta particolare attenzione nello stroncare la commissione di questo odioso genere di reati, che solitamente ha come vittime persone anziane ed atri soggetti appartenenti alle fasce deboli della società».