Evis potrebbe essere a Vicenza: avvistamenti in città per il 32enne scomparso da Veronetta

Nessuna telefonata ai familiari, nessun messaggio, il cellulare risulta irrangiungibile dalle 19.30 del 19 marzo eppure c'è chi è convinto di averlo visto a Vicenza, in zona Ederle. È in fase di verifica la segnalazione arrivata nei giorni scorsi, via social, di un avvistamento di Evis Gjini, il 32enne scomparso da Veronetta, oramai due settimane fa.

Di origini albanesi, Evis è cresciuto a Barbarano Mossano (dove vivono tuttora i genitori), poi si è trasferito a Veronetta, quartiere alle porte di Verona. I familiari riferiscono che il ragazzo stesse attraversando una situazione di disagio legata alla strada lavorativa da percorrere. Attualmente stava frequentando la facoltà di Lingue a Parma per ottenere la Magistrale dopo la prima laurea conseguita all'università di Verona.

Capelli e occhi scuri, alto 1.70 metri, indossa un giubbotto marca The North Face giallo e nero, non avrebbe portato con sè denaro o zaini che lascerebbero pensare ad un allontanamento pianificato.

La famiglia ha lanciato un appello attraverso l'Associazione Penelope che invita a contattare il 112 o l'Associazione Penelope Veneto stessa al numero 338 1122 653.