Scomparse dopo scuola: ritrovate le due ragazzine

Non si avevano loro notizie da giovedì, ma nella serata di sabato sono state ritrovate e riaffidate ai genitori. Si tratta delle due ragazzine di Caprino Veronese che volontariamente si erano allontanate dopo scuola, facendo perdere le loro tracce e non rispondendo a chiamate e messaggi.

Denunciata la scomparsa ai carabinieri sono scattate le ricerche, che si sono concluse con un lieto fine nel tardo pomeriggio di sabato, quando le due sono state trovate alla stazione ferroviaria di Vicenza dai familiari, indirizzati dai militari dell’Arma, in buone condizioni di salute.