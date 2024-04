Scomparsa 15enne nel Padovano, un avvistamento a Bassano: ma era un falso allarme

Ha trascorso la quarta notte lontana da casa Jensane Ajdari, la 15enne scomparsa lo scorso 24 aprile da Camposampiero.

Avvistamento

Nella serata di ieri, sabato 27 aprile, sembrava potesse esserci la svolta tanto auspicata: intorno alle ore 22.30, infatti una signora di Bassano del Grappa ha notato in strada una ragazzina che dalle sembianze poteva assomigliare alla 15enne. Ha chiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri e contestualmente è stata avvisata la mamma della ragazzina macedone scomparsa, ma al momento del controllo si è scoperto che si trattava di una giovane molto simile a Jensane ma estranea alla vicenda.

Jensare Ajdari

Jensare Ajdari il 24 aprile è uscita di casa per andare a scuola, ma di fatto non è mai entrata in classe. Non appena la madre macedone Faride Sinani si è accorta che la figlia non era a casa e ha avuto conferma dai suoi compagni e dai docenti che non era mai entrata a scuola, si è subito recata dai carabinieri per formalizzare regolare denuncia. È alta un metro e 70 centimetri, l'ultima volta è uscita di casa con un paio di pantaloni neri, un cappottino nero e un paio di scarpe da tennis bianche.