Diciasettenne scomparsa, l'appello della madre: "Aiutatici a ritrovarla"

"Aiutateci, questa è nostra figlia Francesca Scardillo, 17 anni, scomparsa da Asiago il 20 maggio 2023, indossava felpa bianca, jeans scuri e scarpe lilla e bianche". È il drammatico appello di una mamma apparso ieri sulla pagina Facebook Sei dell'Altopiano di Asiago se ...

La foto della ragazza, pubblicata dalla madre in un post di richiesta di aiuto ha rapidamente circolato in rete nell'arco di poche ore. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre, sono state avviate ricerche su scala nazionale di Francesca Scardillo, una giovane di 17 anni. Dall'ultimo sabato 20 maggio non sono disponibili ulteriori informazioni riguardo alla posizione della ragazza che sembra non abbia con sé né soldi né un cellulare.

Si prega chiunque abbia informazioni di contattare immediatamente le forze dell'ordine.