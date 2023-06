Scomparsa della guglia de "L'Omo" sul Monte Plische, un duro colpo per gli amanti della montagna

Un'icona amata dagli escursionisti e dagli appassionati di montagna è andata perduta. Le Piccole Dolomiti hanno subito una perdita significativa con la scomparsa di una delle due imponenti guglie verticali conosciute come "L'Omo e la Dona". L'immagine della pietra de "L'Omo" crollata, un simbolo della montagna nostrana, ha circolato sui social media suscitando tristezza e sconcerto tra gli amanti del trekking.

La frana è da imputare, molto probabilmente alle recenti intemperie. L'Omo, il sasso più imponente delle due, che per secoli si è eretto maestoso, non è più presente nel suo luogo d'origine. La notizia è stata diffusa solo poche ore fa insieme a un'immagine a prova di quanto accaduto, tramite un post condiviso dalla titolare della Locanda Obante, un'attività di ristorazione a Recoaro.

Gli escursionisti che si sono avventurati sul sentiero alpino n. 113, che si estende verso il Rifugio Scalorbi, hanno notato la tragica scoperta solo recentemente. La vista lungo il percorso panoramico, che si snoda tra le province di Vicenza e Trento, è diventata irriconoscibile per coloro che cercavano con lo sguardo le due icone rocciose. Le avverse condizioni climatiche dei giorni precedenti, in particolare il 2 giugno, potrebbero aver accelerato il processo di crollo.

Migliaia di appassionati di montagna hanno percorso il sentiero 113, partendo dalle strade di Recoaro Terme e guidando fino al Rifugio Battisti, per poi intraprendere a piedi il tracciato che conduceva a "L'Omo e la Dona". Dopo un'impegnativa camminata di oltre due ore e 600 metri di dislivello, i visitatori si trovavano di fronte alla coppia di "Sposi in Carega". Tuttavia, da ora in poi, non sarà più possibile ammirarli di persona, ma solo attraverso fotografie o nei ricordi impressi nella memoria. L'intera comunità degli amanti della montagna piange questa perdita significativa.