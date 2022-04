Scivolata sul nevaio, soccorsa coppia di escursionisti al ritorno da una ferrata

Attorno alle 16.30 l'elicottero di Treviso emergenza è stato inviato sul Carega, nel Gruppo del Fumante, per due escursionisti in difficoltà al rientro dalla Ferrata del Vaio scuro. La coppia di Padova, completato il percorso attrezzato, stava scendendo quando la ragazza, una 26enne, attraversando un nevaio era scivolata, lamentava dolore a una caviglia e si era impaurita. Dopo averli individuati sorvolando la zona, l'eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri e in due rotazioni ha recuperato entrambi, per trasportarli all'ospedale di Santorso. Due squadre del Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno erano pronte a intervenire in supporto alle operazioni.