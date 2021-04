Scivola sulla neve, infortunato escursionista

Alle 13.40 circa di domenica 24 aprile il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per un escursionista infortunatosi nella zona di Passo Campogrosso.

A.M., 50 anni, di Abano Terme (PD), che stava scendendo a piedi lungo un canale innevato assieme a un amico, era infatti scivolato, riportando la sospetta frattura di una caviglia. Una squadra si è avvicinata con il fuoristrada fino al limite della neve, per poi proseguire per un paio di chilometri con la motoslitta.

Una volta raggiunto, i soccorritori hanno immobilizzato il piede all'infortunato, lo hanno trasportato in motoslitta alla jeep e da lì al suo mezzo, con cui si è allontanato autonomamente.