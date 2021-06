Scivola sul sentiero e si frattura una caviglia

Attorno alle 15.30 di domenica il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per un escursionista scivolato lungo il sentiero delle Cascate, che stava percorrendo assieme alla famiglia, sul posto per caso un volontario che ha dato l'allarme. Quattro soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente a 1.100 metri di quota assieme al personale sanitario dell'ambulanza di Valdagno che ha prestato le prime cure a M.D.V., 52 anni, di Malo, per una sospetta frattura alla caviglia. Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato per 400 metri e caricato sull'ambulanza diretta all'ospedale di Valdagno.