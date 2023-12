Scivola sul ghiaccio e sbatte la testa, 25enne recuperato dal Soccorso alpino

Attorno alle 13 il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno è stato allertato per un escursionista, che pur indossando le catenelle, era scivolato sul sentiero ghiacciato del Passo della Lora, non distante dal Rifugio Battisti. Il 52enne di Arzignano, che aveva riportato un sospetto trauma cranico e alla spalla, è stato raggiunto dall'equipe medica dell'elicottero di Padova, sbarcata con il verricello una cinquantina di metri più in basso, mentre saliva una squadra di 5 soccorritori in supporto alle operazioni. Il recupero è poi stato ultimato dall'eliambulanza di Verona emergenza, che ha prima verricellato il tecnico di elisoccorso e successivamente il medico, con i ramponi per muoversi sulle lastre di ghiaccio. Issato a bordo sempre con il verricello, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vicenza.