Alpinista scivola sul Baffelan

Incidente in quota. Mentre con altri compagni stava rientrando dopo aver scalato sul Baffelan, un alpinista è scivolato lungo la ripida via normale ed è ruzzolato tra le rocce per una quindicina di metri.

L'allarme è scattato attorno alle 14 di ogg, sabato 9 luglio lanciato da due soccorritori della Stazione di Recoaro - Valdagno sul posto, che hanno subito raggiunto A.D.M., 37 anni, di Valdagno. Prestatagli prima assistenza per un sospetto trauma alla spalla, visto che era in grado di muoversi autonomamente, i soccorritori lo hanno aiutato a scendere fino alla macchina per poi accompagnarlo al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.