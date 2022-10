Scivola e s'infortuna sui Colli, imbarrellata dal soccorso alpino viene portata all'ospedale di Abano

Alle 15.30 di oggi 16 ottobre il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un'escursionista, infortunatasi nell'ultimo tratto roccioso prima di arrivare alle Cascate di Schivanoia. La 45enne di Albettone (Vicenza), che si trovava con altre persone e aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia, è stata raggiunta da una squadra, compresa un'infermiera di Stazione. Immobilizzatale la gamba, i soccorritori la hanno imbarellata per poi sollevarla per 500 metri con un sistema di paranchi e trasportarla all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Abano Terme.