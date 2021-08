Scivola sul sentiero, 53enne si rompe una caviglia

Una squadra si è avvicinata in jeep per poi proseguire a piedi circa 300 metri e raggiungere la donna. Prestate le prime cure, l'infortunata è stata accompagnata al fuoristrada e da lì all'ospedale

Alle 11.10 di domenica, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un'escursionista che, messo male un piede, aveva riportato la possibile frattura di una caviglia, mentre con il marito e amici percorreva il sentiero San Rocco 1 sul Summano.

Una squadra si è avvicinata in jeep in località Maggiociondolo, in Contrà Proveste, per poi proseguire a piedi circa 300 metri e raggiungere S.S., 53 anni, di Arsiero. Prestate le prime cure, l'infortunata è stata accompagnata al fuoristrada e da lì all'ospedale di Santorso.