Incidente in quota, 46enne recuperato dal Soccorso alpino

Intervento nel primo pomeriggio di domenica, lungo la Via Crucis. Escursionista soccorso e portato in ospedale per un sospetto trauma alla caviglia

Domenica, intorno alle 13.30, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla Centrale di Vicenza, per un escursionista che si era fatto male scendendo dal Monte Summano lungo la Via Crucis.

L'uomo, 46enne di Marano Vicentino è stato raggiunto a circa 780 metri di quota sulla mulattiera da una squadra in jeep, per essere poi accompagnato direttamente al pronto soccorso. L'escursionista ha riportato un sospetto trauma alla caviglia ed è stato portato in ospedale per le cure del caso.